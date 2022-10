Catana vise une croissance proche de 40% sur l'exercice en cours

(AOF) - Avec un chiffre d’affaires global de 148 millions d’euros, en croissance de 46%, Catana a enregistré un exercice historique 2021/2022 avec notamment un bond de ses ventes de bateaux neufs dont la croissance atteint 48%. « Cette performance est d’autant plus notable qu’une trentaine de bateaux n’ont pas pu être livrés sur l’exercice comme prévu, ce qui représente un chiffre d’affaires de plus de 18 millions d’euros », précise le spécialiste des navires de plaisance. Ces facturations seront ainsi décalées sur l’exercice 2022/2023.

Dans une actualité géopolitique anxiogène et avec des perspectives économiques marquées par les conséquences de l'inflation, le spécialiste des navires de plaisance ne note pas à ce stade le moindre ralentissement de ses ventes.

Malgré la hausse de ses prix de vente, il a pu au contraire observer dans les premiers salons de la rentrée (Cannes, Gênes, La Rochelle, Southampton) que les intentions d'achats de la part des particuliers et des professionnels restaient encore vives.

L'évolution du carnet de commandes du groupe traduit d'ailleurs bien cette tendance puisque celui-ci s'établit aujourd'hui à 450 millions d'euros répartis sur les exercices 2023 et 2024.

" En restant prudent sur les conditions industrielles qui devraient être difficiles encore cette année, et dans un contexte de pénurie encore présent, ce carnet de commandes permettra à Catana Group d'obtenir à nouveau une croissance importante, proche de 40% sur l'exercice en cours ", a conclu la société.

