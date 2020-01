CATANA vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 100 millions

(AOF) - Catana Group est loin de naviguer toutes voiles dehors aujourd'hui sur la place de Paris, où le titre accuse un repli de 3,83 % 4,14 euros. Le spécialiste des navires de plaisance a dévoilé un chiffre d'affaires de 16,51 millions d'euros lors de son premier trimestre 2019-2020, en progression de 7,8 %.

Catana précise que "cette activité ne tient pas encore compte des facturations des nouveaux Bali 4.8 et Bali Catspace, dont le carnet de commandes actuel confirme qu'ils seront des moteurs essentiels de la forte croissance de l'exercice". Les productions de séries de ces deux modèles, et donc les premières facturations, n'interviendront que sur le second semestre de l'exercice en cours.

Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l'activité centrale du groupe (91 %).

Globalement, Catana évoque "un marché des catamarans de croisière toujours très dynamique". Cela permet désormais au carnet de commandes d'atteindre les 140 millions d'euros, dont 86 millions pour l'exercice 2019-2020, avant même le salon de Düsseldorf de fin janvier.

Compte tenu de ces éléments, le spécialiste des navires de plaisance a confirmé sa prévision d'un chiffre d'affaires annuel consolidé supérieur à 100 millions d'euros, soit une croissance supérieure à 30 %.