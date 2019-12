Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana : vers l'acquisition d'un chantier en Tunisie Cercle Finance • 11/12/2019 à 09:08









(CercleFinance.com) - Catana Group annonce qu'il vient de signer une promesse d'acquisition de la majorité du capital de Magic Yachts, société située en Tunisie, et qui a repris en 2012 le chantier naval fondé en 1999 par le constructeur de bateaux de luxe monégasque, Wally. 'Magic Yachts dispose en zone franche de Bizerte d'un site exceptionnel en bordure de mer de près de 30.000 m² dont plus de 10.000 m² de bâtiments modernes et d'un effectif expérimenté', souligne le fabricant de navires de plaisance. Catana ajoute que cette acquisition sera définitive après la levée des dernières conditions suspensives, au plus tard fin mars 2020, mais que la collaboration entre les deux sociétés s'est d'ores et déjà intensifiée.

Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris -0.14%