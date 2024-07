Catana, Spineguard, Streamwide...l'agenda société France de lundi

(AOF) - Catana Group

Le groupe spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance publiera son chiffre d'affaire du troisième trimestre.

Ecoslops

La cleantech annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre

Spineguard

La medtech présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques dévoilera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Vinpai

Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination des industriels de l'agroalimentaire et de la cosmétique indiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.