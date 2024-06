Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Catana: semestriels en ligne, objectif croissance confirmé information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:57









(CercleFinance.com) - Catana Group progresse en Bourse mardi après avoir fait état de résultats semestriels en ligne avec ses objectifs et renouvelé son ambition de rester sur une trajectoire de croissance à long terme.



Le fabricant de navires de plaisance a fait état hier soir de résultats en hausse au titre de son premier semestre décalé 2023/2024, clos fin février, dans un marché pourtant jugé 'moins favorable'.



Son résultat opérationnel a ainsi progressé de 36% pour s'établir à 16,8 millions d'euros, représentant près de 16% du chiffre d'affaires contre 13% au premier semestre 2022/2023.



Porté par les ventes de bateaux neufs et particulièrement de la gamme de grands modèles Bali, le chiffre d'affaires s'est accru de 11% à 105,7 millions d'euros, malgré un contexte décrit comme 'beaucoup moins euphorique' depuis une année.



Le résultat net part du groupe progresse quant à lui de 54% à 13,5 millions d'euros.



'Ces résultats intermédiaires de bonne facture démontrent une nouvelle fois la solidité du groupe et de son modèle', s'est félicité Aurélien Poncin, son PDG.



Estimant disposer de fondamentaux toujours plus solides, Catana dit poursuivre 'sereinement' le déploiement de son plan stratégique qu'il estime 'porteur de leviers de croissance sur le long terme'.



Suite à cette publication, son titre affichait des gains de plus de 3% mardi en fin de matinée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées CATANA GROUP 5.46 EUR Euronext Paris -2.15%