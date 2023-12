Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana: progression de 21% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Catana Group publie un résultat net part du groupe en progression de 21% à 19,3 millions d'euros au titre de son exercice 2022-23, ainsi qu'un résultat opérationnel de 25,6 millions contre 23,8 millions un an auparavant.



A 207,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires du fabricant de navires de plaisance a augmenté de 39%, ce qui, après une croissance de 46% en 2021-22, lui a permis de doubler sa taille en deux ans, et de renforcer significativement sa position dans son marché.



Un dividende de 0,15 euro par action sera proposé à la prochaine AG du 29 février. 'Nous disposons encore de nombreux leviers de croissance sur lesquels nous allons nous concentrer dans les prochains mois', affirme le PDG Aurélien Poncin.





Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris -0.15%