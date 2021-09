Catana : le carnet de commandes a quadruplé en un an

(AOF) - Au cours des derniers mois, Catana dit avoir connu une accélération majeure de ses ventes, lui permettant de disposer aujourd'hui d'un carnet de commandes qualifié « d'exceptionnel », tant par son importance en volume que sa profondeur dans le temps. Le carnet de commandes du spécialiste des navires de plaisance atteint ainsi 252 millions d'euros. Il a été quadruplé en un an.

Dans le détail, il se répartit entre 142 millions d'euros pour l'exercice en cours 2021/2022 et 110 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023.

" Avec trois usines de production dont le potentiel a été significativement augmenté au cours des trois dernières années, cette croissance des ventes va s'accompagner d'une accélération majeure des cadences de production ", indique Catana.

Celles-ci nécessiteront la création d'au moins 100 emplois nouveaux sur le territoire français pour les usines de Canet-en-Roussillon (66), Rivesaltes (66) et Marans (17). Une campagne importante de recrutement est en cours avec l'aide de plusieurs organismes de formation professionnelle.

En guise de conclusion, Catana souligne qu'une attention particulière sera portée aux contrats passés par le groupe pour l'approvisionnement des matières premières et composants nécessaires à sa production, compte tenu des tensions qui subsistent sur bon nombre de filières d'approvisionnement.

