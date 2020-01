CATANA : la trajectoire du chiffre d'affaires s'est renforcé au premier trimestre

(AOF) - Catana poursuit sa dynamique de croissance et enregistre sur le premier trimestre un chiffre d'affaires solide de 16,5 millions d'euros, en hausse de 7,8 %. Cette activité ne tient pas encore compte des facturations des nouveaux Bali 4.8 et Bali Catspace dont le carnet de commandes actuel confirme qu'ils seront des moteurs essentiels de la forte croissance de l'exercice. Une nouvelle fois sur ce premier trimestre, les ventes de bateaux neufs demeurent l'activité centrale du groupe et représentent 91 % de l'activité du groupe sur ce premier trimestre 2019/2020.

L'activité de ce premier trimestre, renforcée par l'augmentation significative du carnet de commandes, assure pour Catana le maintien d'une trajectoire de forte croissance, aussi bien sur l'exercice en cours que le suivant. Le groupe confirme ainsi sa prévision d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 100 millions pour 2019/2020, soit une croissance supérieure à 30%.