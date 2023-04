Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana: l'approvisionnement en moteurs freine les livraisons information fournie par Cercle Finance • 18/04/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Catana accuse l'une des plus fortes baisses du marché parisien ce mardi après avoir averti que des perturbations persistantes dans l'approvisionnement de moteurs l'empêchaient de profiter à plein du dynamisme de ses commandes.



Vers 11h30, l'action du spécialiste des navires de plaisance perd 6,8%, alors que le SBF 120 avance de 0,4%. En dépit de ce repli, le titre affiche encore une progression de plus de 16% depuis le début de l'année.



Le groupe basé au Canet-en-Roussillon a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 94,6 millions d'euros au titre du 1er semestre de son exercice 2022-2023, contre 70,9 millions un an plus tôt, soit une croissance de 33%.



S'il dit bénéficier d'un 'excellent' carnet de commandes, essentiellement composé de ventes de bateaux neufs, Catana reconnaît aussi que l'approvisionnement en moteurs demeure actuellement un point de difficulté.



La société explique que son partenaire motoriste ne parvient toujours pas à honorer le rythme des livraisons contractuelles, ce qui maintient une 'forte inertie' dans le cycle de ses propres livraisons.



Dans ce cadre, Catana dit rester 'prudent' sur ses prévisions chiffrées pour l'exercice en cours, même s'il table sur une croissance 'significative' et une nouvelle fois très au-delà de la croissance du marché.





