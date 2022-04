Catana : Kepler Cheuvreux reste favorable au dossier

(AOF) - Kepler Cheuvreux affiche une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 11 euros sur le titre Catana, dans le sillage du point d’activité semestriel. Le broker salue la forte croissance des ventes et estime que la société devrait atteindre ses objectifs annuels. L’analyste apprécie également le fait que les carnets de commandes pour les années suivantes continuent de s’étoffer.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.