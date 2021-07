Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana : hausse de 62% du CA à neuf mois Cercle Finance • 16/07/2021 à 13:57









(CercleFinance.com) - Catana Group affiche une activité solide de 75,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de son exercice 2020-21, en croissance de 62% en comparaison annuelle grâce à une base de comparaison favorable. Le fabricant de navires de plaisance rappelle en effet que le trimestre écoulé se compare à un troisième trimestre 2019-20 sans activité, impacté par les restrictions sanitaires liés à la crise de la Covid-19. La société 'confirme aisément les objectifs de croissance annoncés pour l'exercice en cours' et estime que 'l'accélération des ventes au cours des derniers mois laisse également augurer un exercice prochain en très forte croissance'.

Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris -0.51%