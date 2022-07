Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana: hausse de 45% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 11:54









(CercleFinance.com) - Au terme des neuf premiers mois de son exercice 2021-22, Catana Group affiche un chiffre d'affaires en hausse de 45% à près de 109,3 millions d'euros, et qui dépasse ainsi déjà nettement celui de l'ensemble de l'exercice 2020-21 (101 millions).



S'il n'exclut pas quelques décalages de livraisons sur le début de l'exercice prochain, ceux-ci ne remettront pas en cause la forte croissance attendue sur l'exercice en cours, selon le groupe qui anticipe toujours un chiffre d'affaires autour de 160 millions d'euros.



Le constructeur de navires de plaisance revendique en outre un carnet de commandes de 435 millions d'euros pour les deux exercices à venir, qui confirme selon lui 'la poursuite de cette forte tendance haussière à moyen terme'.





