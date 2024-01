Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Catana: hausse de 16% du chiffre d'affaires, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 12:24









(CercleFinance.com) - Catana Group a annoncé lundi soir que son nouvel exercice 2023/2024 s'était ouvert 'sur de bonnes bases de croissance', ce qui permettait à son action de gagner près de 7% mardi à la Bourse de Paris.



Le constructeur de navires de plaisance a vu son chiffre d'affaires grimper de plus de 16% à 46,7 millions d'euros sur son premier trimestre fiscal, à comparer avec 40,1 millions d'euros un an plus tôt.



Dans son communiqué, le groupe basé à Canet-en-Roussillon évoque des perspectives de long terme 'sereines', même si la retombée de l'euphorie post-Covid, combinée avec un contexte inflationniste et de hausse des taux, a généré selon lui un plus grand attentisme et rendu les anticipations plus complexes.



'Même si la visibilité est moins profonde qu'il y a quelques mois, elle reste cependant suffisante pour conserver une bonne dynamique de croissance', assure la société.



Catana dit notamment vouloir poursuivre son plan stratégique visant à renforcer significativement son potentiel de développement sur le long terme, avec des développements devant désormais viser le segment des grandes tailles où la marque n'est pas encore présente.





Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris +6.92%