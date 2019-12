CATANA GROUP signe un exercice historique

Fort d'un carnet de commandes global de 125 millions d'euros, dont 85 millions sur l'exercice en cours, Catana confirme l'objectif d'un chiffre d'affaires pour 2019/2020 supérieur à 100 millions d'euros, et une rentabilité de nouveau fortement accrue.

(AOF) - Dans un exercice à la croissance historique (+ 42 % globalement et 67 % dans les bateaux neufs), Catana Group enregistre un quasi triplement de sa rentabilité nette « part du groupe », confirmant le succès de sa stratégie initiée il y a 5 ans. Le résultat net part du groupe a ainsi bondi de 165% à 9 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a grimpé de 156% à 7,7 millions. Le chiffre d'affaires s'est établi à 74,4 millions, en hausse de 42%, soit à son plus haut niveau historique.

