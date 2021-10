Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana Group : la direction apporte des précisions information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Suite à la parution hier d'un article de Cercle Finance consacré à la publication du chiffre d'affaires annuel de Catana Group, la direction du fabricant de navires de plaisance s'est rapprochée de notre rédaction afin d'apporter un certain nombre de clarifications. Alors que notre dépêche mettait en avant l'absence de prévisions chiffrées, le groupe nautique estime avoir fourni dans son communiqué un carnet de commandes 'détaillé' et 'réparti par exercice'. Sur un total de 327 millions de commandes engrangées, 145 millions d'euros sont d'ores et déjà provisionnés au titre de l'exercice en cours 2021/2022, explique Catana, un montant à comparer avec un chiffre d'affaires qui se montait à 101 millions sur l'exercice 2020/201. David Etien, le directeur administratif et financier de la société, fait valoir que ce chiffre représente au rythme actuel une croissance embarquée de 43% pour le nouvel exercice. A titre de comparaison, le concepteur de bateaux haut de gamme a enregistré une croissance de 22% de son activité sur l'exercice écoulé, une performance nettement supérieure à son objectif de 15%. Catana Group rappelle par ailleurs avoir cumulé 142 millions d'euros de commandes au titre de l'exercice 2022/2023, puis 40 millions concernant l'exercice 2023/2024. Après la séance tumultueuse de la veille (-7,5%), le titre Catana retrouvait un vent plus favorable vendredi à la Bourse de Paris, en signant un rebond de 1% en tout début de séance.

Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris +2.77%