Catana Group: hausse de 35% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 09:20









(CercleFinance.com) - Catana Group annonce avoir ouvert son nouvel exercice 2022-23 sur des bases solides avec une activité en hausse de près de 35% à 40,1 millions d'euros sur son premier trimestre comptable, 'confirmant la poursuite de son cap de croissance dynamique et rentable'.



'La percée du concept de la marque BALI, a permis au groupe une conquête historique de parts de marché, portant Catana Group dans le trio de tête mondial des constructeurs de catamarans, et voit ainsi cette dynamique forte se poursuivre', souligne-t-il.



Conforté par ce premier trimestre 2022-23 robuste et par l'accroissement de son carnet de commandes, Catana Group maintient ses perspectives de croissance à deux chiffres pour 2023 et revendique une excellente orientation pour 2024.





Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris +5.82%