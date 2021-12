Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana Group : bénéfice doublé, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Catana Group progresse ce lundi à la Bourse de Paris après avoir annoncé que son bénéfice opérationnel avait plus que doublé sur l'exercice écoulé. Le fabricant de navires de plaisance, anciennement Poncin Yachts, a fait état d'un résultat opérationnel de 14 millions d'euros sur l'exercice 2020/2021, contre 6,8 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat net part du groupe a suivi la même tendance en s'établissant à 14,1 millions d'euros, contre 5,7 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2019/2020. Déjà connu, le chiffre d'affaires annuel ressort à 101,8 millions d'euros contre 82,6 millions d'euros un an auparavant. Cité dans le communiqué, Olivier Poncin, le PDG du groupe, évoque 'une excellente année', marquée par des performances supérieures à celles du secteur nautique. Il évoque un contexte mondial 'un peu mieux orienté', mais 'toujours complexe', notamment au vu des difficultés d'approvisionnements qui découlent de la crise sanitaire. Fort d'un carnet de commandes décrit comme 'exceptionnel', avec un potentiel de facturation de 153 millions pour l'exercice en cours, Catana dit s'attendre à des exercices 2022 et 2023 'en très forte croissance', à la fois en termes d'activité et de rentabilité. Le concepteur de bateaux a également manifesté son intention de proposer pour la première fois le versement d'un dividende de quatre millions d'euros, soit 0,13 euro par action. L'action, qui a bondi de 82% depuis le début de l'année, prenait 3,5% en fin de matinée, signant l'une des performances les plus notables du marché parisien en ce début de semaine.

Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris +3.91%