Catana garde le gap vers une croissance historique

(AOF) - Sur une place parisienne en hausse timide, Catana détonne avec un gain de plus de 4% à 9,30 euros par action. Il faut dire que le spécialiste des navires de plaisance continue d’afficher une croissance éclatante trimestre après trimestre. Une vague déferlante sur laquelle le groupe entend bien continuer de surfer. Au vu de ces éléments, Kepler Cheuvreux a maintenu sa recommandation d'Achat sur la valeur, avec un objectif de cours de 11 euros.

Lors du premier semestre 2021-2022, Catana a réalisé un chiffre d'affaires de 70,05 millions d'euros, soit un bond de 45,38% sur un an. " Portée par la dynamique de la marque Bali et un carnet de commandes exceptionnel, les ventes de bateaux neufs affichent sur ce premier semestre une croissance de près de 50%, avant l'augmentation des facturations sur le second semestre ", a commenté le spécialiste des navires de plaisance.

Si Catana fait état de " difficultés d'approvisionnement et de recrutement perturbants ", il précise que cela ne change pas la tendance de fond : le groupe est bien décidé à enregistrer une croissance historique sur l'exercice en cours.

Les ventes de bateaux neufs représentent ainsi un carnet de commandes pour le second semestre de plus de 85 millions d'euros, soit déjà un potentiel de ventes annuelles de plus de 270 bateaux et de plus de 155 millions d'euros pour 2021-2022. Un chiffre qui se compare aux 94 millions d'euros facturés en 2020-2021.

Et cette tendance favorable devrait se poursuivre lors des prochains exercices.

" Au-delà de l'exercice en cours, le carnet de commandes continue à s'étoffer puisqu'il assure déjà pour 2022-2023 une facturation de plus de 210 millions d'euros pour 340 bateaux vendus ", indique Catana, qui ajoute que la tendance est également excellente pour l'exercice 2023-2024 avec 160 millions d'euros de commandes déjà enregistrées.

Au vu de cette publication, Kepler Cheuvreux estime que la société devrait atteindre ses objectifs annuels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Magasins de centres-villes : une inquiétante baisse de la fréquentation

Entre 2013 et 2021 la fréquentation des magasins en centres-villes a chuté de quasiment 40%. Cette baisse atteint 29,4% pour les centres commerciaux sur cette même période. Procos souligne que ce mouvement résulte notamment de la multiplication de l’offre et du développement de l’e-commerce. Ce sont les petits centres-villes et les méga-centres commerciaux qui sont les plus résistants. Les premiers répondent aux besoins de proximité et les seconds exercent une force d’attraction à l’échelle régionale. Avec les Assises du commerce de décembre 2021, le gouvernement a lancé trois semaines de réflexions pour dessiner une vision à l’horizon 2030 et soutenir les investissements nécessaires aux transitions digitale et environnementale.