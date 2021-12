Catana : exercice solide et perspectives favorables

(AOF) - Catana a publié au titre de son exercice 2020/2021 un résultat net consolidé multiplié par près de 2,5 à 14,6 millions d'euros.

Le résultat net " part du Groupe " est ressorti à 14,1 millions contre 5,7 millions en 2019/2020. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 14 millions après 6,8 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 101,8 millions, contre 82,6 millions un an plus tôt. Le groupe a observé au cours des derniers mois une accélération massive de ses ventes de bateaux neufs, propulsant son carnet de commandes à des niveaux inédits.

Ainsi, après avoir facturé près de 95 millions d'euros de bateaux neufs en 2020/2021, le carnet de commandes de Catana à ce jour représente déjà un potentiel de facturation de 153 millions d'euros pour l'exercice en cours 2021/2022, soit une croissance attendue de 60%.

Outre la croissance à court terme qu'il génère, ce carnet de commandes offre une visibilité longue puisque le groupe dispose également d'un portefeuille de commandes de 183 millions d'euros pour 2022/2023 et déjà de 65 millions pour 2023/2024.

Ainsi, Catana totalise un carnet de commandes global de 401 millions d'euros représentant 676 bateaux.

"Dans un exercice 2020/2021 encore marqué par les conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19, Catana Group poursuit une nouvelle fois sa trajectoire de croissance ce qui lui permet de doubler sa rentabilité opérationnelle et tripler sa trésorerie nette. Disposant d'un carnet de commandes exceptionnel, Catana Group s'attend à des exercices 2022 et 2023 en très forte croissance en termes d'activité et de rentabilité", a précisé la société.

AOF - EN SAVOIR PLUS