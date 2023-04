Catana en baisse malgré de bons résultats du fait de difficultés d’approvisionnement

(AOF) - Catana Group baisse de 5,21% à 6,91 euros et figure parmi les plus fors replis du marché SRD. Le spécialiste des navires de plaisance a annoncé un chiffre d’affaires du premier semestre en hausse de 33% à 94,64 millions d’euros, mais souligne que son approvisionnement en moteurs demeure " un point de difficulté". Le partenaire motoriste du groupe " ne parvenant toujours pas à honorer le rythme des livraisons contractuelles ce qui maintient une forte inertie dans le cycle des livraisons ", Catana "souhaite rester prudent sur ses prévisions chiffrées pour l’exercice en cours".

Le chiffre d'affaires " Bateaux " s'établit à 94,6 millions d'euros contre 70,9 millions d'euros un an plus tôt, soit une croissance de 34 %. Catana Group bénéficie d'un bon carnet de commandes, essentiellement composé de ventes de bateaux neufs. Le pôle " Services " affiche pour sa part une belle croissance de près de 14 % à 2,82 millions d'euros sur la partie de l'exercice la moins favorable.

Catana souligne qu'il " enregistre depuis le début de l'exercice une nette amélioration de sa chaîne logistique après un exercice fortement perturbé en 2021/2022 par la pénurie des composants ". L'exercice "restera en croissance significative, et une nouvelle fois très au-delà de la croissance du marché ".

Le titre reste cependant en hausse de presque 17% depuis le début de l'année, et de plus de 25% sur six mois.

