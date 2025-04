Catana, Edenred, FDJ United, Sartorius Stedim Biotech... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Catana Group

Au premier semestre de l'exercice 2024/2025, le chiffre d'affaires de Catana Group s'est replié de 23 %, à 81,171 millions d'euros. Le spécialiste de la conception, construction et commercialisation de navires de plaisance n'est toutefois pas surpris par cette contre-performance et, malgré les incertitudes géopolitiques et économiques liées à la nouvelle administration américaine, ses plans stratégiques ne sont pas remis en cause. Il souligne cependant que " la visibilité devient très réduite pour 2025 et 2026 ".

Edenred

Au premier trimestre 2025, le revenu total d'Edenred s'élève à 724 millions d'euros, en hausse de +6,7% en données comparables (+5,7% en données publiées) par rapport au premier trimestre 2024. Dans le détail, le chiffre d'affaires opérationnel ressort à 667 millions d'euros, en progression de 7,1% en données comparables et 6,7% en données publiées par rapport au premier trimestre 2024, grâce notamment à de bonnes performances en Amérique latine et dans la Mobilité.

FDJ United

Le chiffre d'affaires de FDJ United s'élève à 925 millions d'euros au premier trimestre 2025, en hausse de 30% par rapport au premier trimestre 2024 publié et en baisse de 1% à périmètre comparable. Le champion européen des jeux d'argent et de hasard profite d'une bonne dynamique de la BU Loterie et paris sportifs en réseau France. Le chiffre d'affaires de ce segment est en hausse de 4% à 640 millions d'euros sur la base de mises en progression de 6%. En revanche, le chiffre d'affaires de la division BU Paris et jeux en ligne est en baisse de 10% à change constant à 231 millions d'euros.

Ipsen

Le laboratoire biopharmaceutique est attendu sur son chiffre d'affaires de la période allant de janvier à mars 2025. (à suivre)

Sartorius Stedim Biotech

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2025, Sartorius Stedim Biotech a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires, soit 10,4% à taux de change constants pour atteindre 745 millions d'euros. Toutes les régions ont contribué à l'évolution positive du chiffre d'affaires : la région Amériques a enregistré une hausse de 13,8% à taux de change constant par rapport à l'année précédente, tandis que la région EMEA a progressé de 8,9%. Le chiffre d'affaires de la région Asie/Pacifique a crû de 7,8% .

Sidetrade

Sidetrade a dévoilé une progression de 22% du chiffre d'affaires à 14,3 millions d'euros au premier trimestre 2025. Les revenus issus des abonnements SaaS ont atteint 12,1 millions d'euros, en croissance de 26%, dont une progression de 12% à périmètre comparable (hors intégration de SHS Viveon). L'intégration des activités de SHS Viveon (effective depuis le 1er juillet 2024) a contribué à hauteur de 1,9 million d'euros au chiffre d'affaires du premier trimestre 2025, représentant 13% du total trimestriel.

Vinci

Au premier trimestre, près de 73 millions de passagers ont fréquenté les aéroports gérés par Vinci, soit une hausse de 6 %. Cette bonne performance a été soutenue par le marché asiatique, plus précisément par l'accélération du trafic avec la Chine, qui a dépassé pour la première fois depuis la crise du Covid ses niveaux de 2019. Vinci signale également de bons résultats sur les plateformes européennes, ainsi qu’au Mexique et au Chili, principalement liés au dynamisme des compagnies à bas coûts.

Virbac

Sur les trois premiers mois de l'année, Virbac a vu son chiffre d'affaires progresser de 8,5 %, ou de 4,9 % à taux de change et périmètre constants, pour s'élever à 375,2 millions d'euros. Cette hausse est liée à la contribution des prix (3,8 points de croissance) et dans une moindre mesure à un effet volume (1,1 point). A l'exception de la zone Pacifique (-14,3 %), l'activité, à taux de change constants, est en croissance partout ailleurs, notamment en Europe (+8,3 %) et aux États-Unis (+2,7 %), deux zones qui ont généré un petit peu plus de la moitié des revenus l'année dernière.