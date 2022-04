Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Catana: croissance de 45% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 15:54









(CercleFinance.com) - Le constructeur de navires de plaisance Catana Group affiche pour son premier semestre 2021-22 un chiffre d'affaires en croissance de 45,4% à un peu plus de 70 millions d'euros dont des ventes de bateaux neufs en progression de près de 50%.



Au-delà de l'exercice en cours, le carnet de commandes assure déjà pour 2022-23 une facturation de plus de 210 millions d'euros, la tendance étant également jugée 'excellente' pour l'exercice 2023-24 avec 160 millions de commandes déjà enregistrées.



'Malgré quelques facteurs défavorables sur le plan industriel, le groupe affichera sur l'exercice en cours un niveau de croissance historique et probablement unique dans le secteur, aussi bien en termes d'activité que de rentabilité', estime-t-il.





Valeurs associées CATANA GROUP Euronext Paris +2.24%