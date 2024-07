Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Catana: croissance de 16% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le fabricant de navires de plaisance Catana Group affiche au titre des neuf premiers mois de son exercice 2023-24 un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 167,5 millions d'euros, confirmant un rythme qui devrait se situer autour de 10% sur l'exercice.



'Dans un marché ralenti par des vents contraires (hausse des taux d'intérêt, incertitudes économiques et géopolitiques, forte hausse du prix des bateaux), Catana Group conserve une solide activité, portée par le succès de la gamme Bali', explique-t-il.



Dans un marché qui semble désormais se normaliser, Catana a engagé une diversification de sa clientèle, afin de se désensibiliser davantage des grands comptes. Ainsi, il proposera dans les prochains mois une offre de financement adaptée au profil des petits loueurs.





Valeurs associées CATANA GROUP 5,07 EUR Euronext Paris +0,80%