CATANA confirme son objectif annuel de croissance

(AOF) - Catana a levé le voile sur son activité du troisième trimestre 2020-2021. Entre mars et mai, le spécialiste des navires de plaisance a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 26,89 millions d'euros, contre 4,9 millions d'euros un an plus tôt. La comparaison avec l'activité du troisième trimestre 2019-2020 n'est toutefois pas significative puisque celle-ci avait été quasi inexistante, compte tenu de la fermeture des usines dans le sillage de la crise du Covid-19.

Sur le plan commercial, Catana explique avoir bénéficié, une nouvelle fois, du succès de la gamme BALI.

Au total, sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires atteint 75,41 millions d'euros, contre 46,61 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent.

Catana souligne que cette performance confirme aisément son objectif annuel de croissance (soit plus de 15%). " L'accélération des ventes au cours des derniers mois laisse également augurer un exercice prochain en très forte croissance ", ajoute le groupe.

Le carnet de commandes pour l'exercice prochain affiche d'ores et déjà un niveau record de 109 millions d'euros, presque deux fois supérieur à ce qu'il était à la fin août de l'exercice précédent (57 millions d'euros).

Malgré ces perspectives favorables, Catana recule de 1,95% à 4,77 euros sur la place de Paris. Le titre subit des prises de bénéfices, alors qu'il évolue non loin de ses plus hauts historiques. Les marchés actions sont par ailleurs alourdis par les craintes des investisseurs concernant le rythme de la reprise économique mondiale, face à la forte propagation du variant Delta.

