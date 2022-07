Catana affiche un bond de 45% des revenus sur les neuf premiers mois de l'exercice

(AOF) - Après 9 mois d’exercice, le chiffre d’affaires de Catana est en hausse de 45% à 109,26 millions d'euros et dépasse déjà nettement le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’exercice 2020/2021 (101 millions d'euros). Il est composé à 95% de ventes de bateaux neufs. Si le spécialiste des navires de plaisance n’exclut pas quelques décalages de livraisons sur le début de l’exercice prochain, ceux-ci ne remettront pas en cause la forte croissance attendue sur l’exercice en cours.

A ce stade, Catana anticipe toujours un chiffre d'affaires autour de 160 millions d'euros, soit une croissance minimale de près de 60%.

Pour les deux exercices à venir, le groupe dispose déjà d'un carnet de commandes de 435 millions d'euros, dont 220 millions d'euros pour l'exercice 2022/2023 et 215 millions d'euros sur l'exercice 2023/2024.

