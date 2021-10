Catana a franchi la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires

(AOF) - En croissance de 22%, Catana a franchi la barre symbolique des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre de son exercice 2019/2020. Les ventes de bateaux neufs ont grimpé de 26% pour représenter 93% du chiffre d'affaires global du groupe. Le groupe a continué d'être porté par le succès de la gamme Bali, toujours plébiscitée dans son marché.

Dans ce climat mondial mieux orienté et avec une force de frappe encore plus conséquente, Catana voit son carnet de commandes s'envoler en volume et en qualité, assure le groupe dans un communiqué.

Celui-ci totalise à ce jour 327 millions d'euros pour près de 600 bateaux (contre 60 millions un an plus tôt).

Ce carnet de commandes ouvre ainsi la voie à une croissance très forte et une rentabilité accrue sur les deux exercices à venir, renforçant ainsi les bonnes perspectives du groupe.

