Catamarans: Fountaine Pajot anticipe une croissance entre 10% et 15% pour l'année 2022/23

(AOF) - Le Groupe Fountaine Pajot annonce que le carnet de commandes dont il dispose couvre à la fois l'exercice 2022/23 et une grande partie des exercices à suivre, et qu’il lui permet d'envisager une croissance pour l'année 2022/23 entre 10% et 15%. Le fabricant de catamarans précise que la croissance de ses vente sera portée par des capacités de production renforcées (embauches et sous-traitance), des lancements de produits, ainsi que par le déploiement commercial de l'électrique hybride.

Les nouveaux modèles comprendront notamment le New 80, nouveau navire amiral du groupe, qui sera lancé à l'été 2023 et le D37, chez Dufour, seul voilier de cette taille à proposer autant d'espace de vie à bord.

Le groupe a annoncé fin décembre 2022 que sur l'exercice 2021/22, clos fin août, le résultat net part du groupe était en forte amélioration à 15,9 millions d'euros contre 11,6 millions d'euros en 2020/21. L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 33,4 millions d'euros, contre 32,9 millions d'euros un an auparavant.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.