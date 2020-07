Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Castex veut lutter contre l'islamisme radical et les groupes violents Reuters • 15/07/2020 à 16:06









PARIS, 15 juillet (Reuters) - Le Premier ministre, Jean Castex, a dit mercredi son intention de "lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes" et les "groupuscules violents" qui perturbent, notamment, les manifestations en France. Dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, il a annoncé pour la rentrée un "projet de loi contre les séparatismes" pour "éviter que certains groupes ne se referment autour d'appartenances ethniques ou religieuses". "Lutter contre l'islamisme radical sous toutes ses formes est et demeure l'une de nos préoccupations majeures", a dit le chef du gouvernement. Les violences conjugales, celles perpétrées en raison d'une couleur de peau ou d'une orientation sexuelle, le racisme et l'antisémitisme "seront combattus avec la dernière énergie", a-t-il affirmé, dénonçant des "faits inacceptables qui exaspèrent à juste titre les Français" et qui "appellent une réponse de l'Etat ferme et sans complaisance". Le Premier ministre a dit aux forces de l'ordre son "profond respect et (s)a gratitude" et annoncé, sur le plan judiciaire, "des juges de proximité spécialement affectés à la répression des incivilités au quotidien". (Elizabeth Pineau, édité par Bertrand Boucey)

