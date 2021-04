Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cast : une 'croissance profitable' saluée par le marché Cercle Finance • 07/04/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Cast s'adjuge près de 5% en Bourse ce mercredi après avoir généré une 'croissance profitable' l'an dernier, une performance que le groupe de logiciels attribue à quatre années d'investissement. Le spécialiste de l'architecture logicielle indique que l'exercice 2020 s'est caractérisé par un retour aux profits, avec un bénéfice net de l'ordre de 100.000 euros sur l'année écoulée, à comparer avec une perte de 4,2 millions en 2019. Son résultat opérationnel s'est lui aussi amélioré, passant d'une perte de 3,7 millions d'euros à un profit de 3,2 millions d'euros, sur la base d'un chiffre d'affaires en amélioration de 3% à 41 millions d'euros. Dans son communiqué, Cast met en évidence les investissements réalisés ces dernières années dans la construction d'un réseau de partenaires intégrant sa technologie. Le groupe technologique évoque par ailleurs le 'vif succès' de son produit d'analyse logicielle 'Cast Imaging', qu'il compare à un 'GoogleMaps' pour les logiciels. Cast met enfin en avant la forte progression de ses ventes dématérialisées 'SaaS' (+72%) ainsi que la réduction de ses coûts opérationnels dans le contexte de la crise sanitaire. En dépit d'un contexte macro-économique jugé 'incertain', Cast dit entrevoir une croissance profitable supérieure à 10% cette année, un optimisme qui permettait au titre de grimper de 5% aujourd'hui à la Bourse de Paris.

