Cast: négociations pour un changement de contrôle

(CercleFinance.com) - Cast et ses principaux actionnaires annoncent être entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Financière Da Vinci, société contrôlée par les fonds Bridgepoint Development Capital, d'une participation majoritaire représentant 65% du capital de Cast.



La transaction porterait ainsi sur 11.767.461 actions à un prix de 7,55 euros par action, augmenté d'un complément de prix de 0,30 euro par action dans l'hypothèse où le seuil de mise en oeuvre du retrait obligatoire de 90% serait atteint.



En cas de réalisation de l'acquisition du bloc, Financière Da Vinci lancerait une offre publique d'achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions, puis demanderait, si les conditions sont réunies, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.





