Cast : le titre recherché après un 'excellent' trimestre

(CercleFinance.com) - Cast s'inscrit en hausse ce mardi à la Bourse de Paris après avoir déclaré avoir délivré une 'excellente performance' sur le premier trimestre. Le spécialiste de l'architecture logicielle a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires en croissance de 35% à fin mars, dont une hausse de l'activité de 40% à taux de change constant. Dans son communiqué, la société explique que le trimestre écoulé a été marqué par de nombreuses nouvelles références, dont un accord avec Accenture faisant suite à un partenariat récemment conclu avec IBM. Cast a confirmé par ailleurs son objectif d'une croissance 'profitable' et supérieure à 10% cette année. Le titre progresse actuellement de 3,5% sur Euronext Paris.

Valeurs associées CAST Euronext Paris +4.42%