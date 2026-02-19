Cassava Sciences déclare que le ministère de la justice des États-Unis a clos l'enquête sur l'entreprise

Cassava Sciences SAVA.O a déclaré jeudi que le ministère américain de la Justice avait mis fin à son enquête sur la société concernant des allégations de mauvaise conduite dans la recherche pour son médicament expérimental contre la maladie d'Alzheimer, le simufilam.

La société a déclaré que l'enquête avait pris fin quatre mois après que le ministère de la Justice a rejeté un acte d'accusation criminel dans le Maryland contre Hoau-Yan Wang, un professeur de médecine et ancien conseiller de Cassava qui aurait soumis de fausses données concernant le médicament.