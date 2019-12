Casino vs Muddy Waters : l'AMF classe l'affaire

Le siège de l'AMF à Paris. (crédit photo : Albert Bergonzo)

(AOF) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) clôture l'enquête ouverte le 12 février 2016 portant sur l'information financière et le marché des titres Casino et Rallye et sur les agissements de la société Muddy Waters Capital. Le Collège de l'AMF a décidé de ne pas notifier de griefs, tout en adressant à chacune des sociétés lettre d'observations. La lettre d'observations adressée à la société Casino porte sur la qualité de son information financière, au cours de la période 2013-2018, et notamment celle relative aux opérations qualifiées de " promotion immobilière ".

L'AMF a rappelé au distributeur l'importance du respect de la règlementation en la matière pour le bon fonctionnement du marché et la protection des investisseurs.

L'AMF a également adressé une lettre d'observations à la société Muddy Waters portant sur la diffusion de recommandations d'investissement. Elle rappelle plus particulièrement l'importance du respect des principes de probité, d'équité et d'impartialité qui s'imposent à toute personne émettant des recommandations d'investissement, y compris depuis l'étranger, dès lors que ces recommandations portent sur des titres admis aux négociations sur un marché réglementé et qu'elles sont accessibles depuis la France. Le Collège considère en effet que les communications du fonds activiste constituent des recommandations d'investissement.