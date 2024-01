Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Casino: votes globalement positifs des classes de parties information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 08:45









(CercleFinance.com) - Casino fait part des résultats positifs du vote de l'ensemble des classes de parties affectées sur les projets de plans de sauvegarde accélérée du groupe et de certaines de ses filiales, montrant ainsi un 'très large soutien des actionnaires et des créanciers' à ces projets.



Le distributeur alimentaire précise que sur les 17 classes de parties affectées des filiales concernées de Casino, 16 classes ont approuvé les projets de plans de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des deux tiers).



Unique créancier de la classe n°2 de Casino Participations France au titre d'une garantie consentie à son bénéfice, Green Yellow Holding a voté contre l'adoption du projet de plan de sauvegarde accélérée de Casino Participations France.





