Casino : Vesa Equity Investment renforce sa position

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Vesa Equity Investment renforce sa position et a franchi le seuil de 5% du capital de Casino, Guichard-Perrachon pour atteindre 5,64% du capital. Vesa Equity Investment est un véhicule d'investissement détenu par MM. Daniel K?etínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tká? (47%). ' Elle réaffirme notre conviction que Casino, Guichard-Perrachon est le groupe de distribution le mieux positionné sur le marché français et l'un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur.' a déclaré M. K?etínský. Pour Jean-Charles Naouri, Président-Directeur Général de Casino, Guichard-Perrachon, ' Ce nouvel investissement de M. K?etínský au capital de Casino, Guichard-Perrachon démontre à nouveau la confiance d'investisseurs professionnels du secteur dans notre capacité d'innovation et d'exécution. '

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +1.01%