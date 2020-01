Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : Vesa Equity Investment dépasse les 5% du capital Cercle Finance • 20/01/2020 à 08:08









(CercleFinance.com) - Vesa Equity Investment, véhicule d'investissement détenu par Daniel K?etínský (53%) et Patrik Tká? (47%), annonce avoir franchi le seuil de 5% du capital de Casino pour atteindre 5,64% du capital, suite à son entrée au capital du distributeur annoncée le 5 septembre 2019. Comme annoncé alors, Daniel K?etínský proposera au conseil d'administration de soumettre la nomination à la prochaine assemblée générale du groupe d'un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d'administration de Casino.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +1.14%