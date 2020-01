CASINO : Vesa Equity Investment a franchi le seuil de 5% du capital

(AOF) - Vesa Equity Investment a franchi le seuil de 5% du capital de Casino pour atteindre 5,64% du capital. Vesa Equity Investment S.à.r.l. est un véhicule d'investissement détenu par MM. Daniel K?etínský, actionnaire de contrôle (53%) et Patrik Tká? (47%). Daniel K?etínský et Patrik Tká?, sont des investisseurs de long terme y compris dans le secteur de la distribution en Europe, avec une participation de 29,99% dans Metro, ainsi qu'une participation de 40% dans Mall Group, un acteur majeur d'e-commerce en Europe centrale et orientale, a indiqué Casino dans un communiqué.

Vesa Equity Investment avait annoncé le rachat de 4,63% du capital de Casino le 5 septembre dernier.

Daniel K?etínský est actionnaire de contrôle, Président-Directeur Général d'Energetický a pr?myslový holding, a.s. (EPH), groupe international actif dans l'énergie et les infrastructures basé en République tchèque.

En plus de siéger à plusieurs conseils d'administration de sociétés affiliées à EPH, il occupe également des fonctions au sein de sociétés non-affiliées à EPH, où il détient une participation majoritaire ou de contrôle notamment Czech Media Invest et EC Investments qui détient, entre autres, 40% de Mall Group. Il est également président du conseil d'administration d'AC Sparta Praha fotbal.

Pour Jean-Charles Naouri, Président-Directeur Général de Casino, Guichard-Perrachon, " ce nouvel investissement de M. K?etínský au capital de Casino, Guichard-Perrachon démontre à nouveau la confiance d'investisseurs professionnels du secteur dans notre capacité d'innovation et d'exécution. Comme annoncé en septembre dernier, je proposerai au conseil d'administration de soumettre la nomination à la prochaine Assemblée Générale du groupe d'un représentant de Vesa Equity Investment au conseil d'administration de Casino, Guichard-Perrachon. "