Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: vers une OPA de Grupo Calleja sur Éxito information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Casino annonce que Grupo Calleja a publié, dans le journal colombien El Colombiano, le premier avis de l'OPA qui sera lancée en Colombie dans le cadre de son projet d'acquérir jusqu'à 100% des actions en circulation du groupe Éxito.



Cette OPA, soumise à une condition minimale d'acquisition d'au moins 51% des actions en circulation, sera ouvert du 18 décembre 2023 au 19 janvier 2024 et son règlement aura lieu vers fin janvier 2024. Casino prévoit que l'acheteur lancera aussi une OPA aux États-Unis.



Pour rappel, le distributeur alimentaire français a signé en octobre dernier un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de sa participation dans Almacenes Éxito, correspondant à 34,05% du capital social de Groupe Éxito.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -1.96%