Casino : vers une division par 2 en 12 mois à 14,6E ?

(CercleFinance.com) - Le cauchemar continue pour les actionnaire de Casino qui dévisse de -15% vers 15,5E, soit -21% sur la semaine et -30% depuis le 1er janvier, ce qui en fait la lanterne rouge du SBF-120.



Le groupe voit ses trimestriels sanctionnés avec un RNPG à -530 millions, un EBITDA en repli de 7,7% et un chiffre d'affaires qui s'est tassé de 0,8% en comparable, avec une baisse de 5,4% en France.

Casino pourrait voir son cours divisé par 2 par rapport à son zénith des 29,2E de mi-mars 2021, soit 14,6E







Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -14.76%