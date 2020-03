Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : vers une cession d'actifs Leader Price à Aldi France Cercle Finance • 20/03/2020 à 08:14









(CercleFinance.com) - Casino annonce la signature avec Aldi France d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de trois entrepôts et de 567 magasins du périmètre Leader Price en France métropolitaine, pour une valeur d'entreprise de 735 millions d'euros. Avec cet accord, les magasins Leader Price bénéficieront de la dynamique commerciale d'Aldi France. Casino restera propriétaire de la marque Leader Price pour continuer à l'exploiter selon certaines conditions convenues avec Aldi, en France et à l'International. Le distributeur alimentaire ajoute que la réalisation de cette cession interviendra après consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris +0.86%