Casino : vers une cassure du support majeur des 27/26,7E ?

(CercleFinance.com) - L'enfoncement des 29E avait validé une nouvelle alerte majeure à la baisse moyen terme et Casino s'achemine vers une cassure des 27E, un autre support majeur remontant à début septembre 2018: l'enfoncement des 26,7E ouvrirait la voie à de nouveaux planchers historiques.

Valeurs associées CASINO GUIC PER Euronext Paris -1.99%