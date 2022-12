Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : vers un re-test imminent des 9,75E information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 14:24









(CercleFinance.com) - Casino poursuit la consolidation amorcée sous 12,5E mi-novembre et se dirige vers un re-test imminent du support des 9,75E des 26/09 et du 3/11: ceci correspondrait à un retracement de 50% de la hausse entamée depuis 7,5E le 12 octobre.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -3.10%