Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : vers un re-test des 25,2E ? Cercle Finance • 10/02/2021 à 16:25









(CercleFinance.com) - Après avoir validé un 'M' baissier sous 28,8E les 14/01 et 01/02, Casino rechute au vers 25,5E et se rapproche d'un re-test des 25,2E (plancher du 31/12). Le support suivant se situe vers 24,3E, le plancher des 30/11 puis 21 et 22/12/2020... et la cassure des 24E constituerait une alerte plus sérieuse.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris -2.57%