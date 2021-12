Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : vers un double-creux historique sur 19,5E ? information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Casino vient d'inscrire un 'plus bas' annuel à 19,5E le 2/12 et semble s'orienter vers un double-creux historique sur 19,4/19,5E après le précédent creux du 30/10/2020. Le 1er objectif consistera à soulever l'ex-support des 21,15E avant d'effacer la résistance des 22E du 15/10 au 11/11.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +4.72%