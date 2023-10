Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: vente de sa participation dans Almacenes Éxito information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 07:46









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que son Conseil d'administration a approuvé vendredi 13 octobre 2023 la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito, correspondant à 34,05 % du capital social de Groupe Éxito.



Cette opération est faite dans le cadre d'offres publiques d'achat qui seront lancées parGrupo Calleja en Colombie et aux États-Unis en vue de l'acquisition de 100% des actions en circulation de Groupe Éxito sous réserve de l'acquisition d'au moins 51 % des actions

(OPA).



Grupo Pão de Açucar (GPA), une filiale brésilienne de Casino, qui détient 13,31% des actions de Groupe Éxito, est également partie de l'Accord préalable et a accepté de vendre sa participation dans le cadre de l'OPA.



Le prix qui sera offert dans le cadre de l'OPA est de 1,175 milliard de USD pour 100% des actions en circulation, soit l'équivalent de 0,9053 USD par action, ce qui représente un total de 400 millions de USD (correspondant à 380 millions de EUR à cette date1) pour la participation directe du groupe Casino et de 156 millions de USD (148 millions EUR) pour la participation de GPA.









