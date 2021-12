Casino va collaborer avec Amazon Web Service information fournie par AOF • 21/12/2021 à 08:45



(AOF) - Casino et Amazon Web Services (AWS) ont établi une collaboration stratégique afin de contribuer aux objectifs de développement durable de chacune des entreprises. Le groupe français, par l'intermédiaire de sa filiale énergétique GreenYellow, a conclu un contrat d'achat d'électricité (Corporate Power Purchase Agreement) avec Amazon pour un nouveau projet de production d'énergie solaire en France.



Dans le cadre de cette collaboration, Casino et sa filiale GreenYellow bénéficieront des services du Cloud d'AWS alimentés par de l'énergie verte. AWS collaborera également avec RelevanC, la filiale du groupe spécialisée dans les solutions de marketing de données, pour développer des algorithmes permettant d'améliorer encore davantage l'expérience client.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de distribution alimentaire créé en 1898 présent en France, Brésil et Colombie ;

- Distributeur pesant 31,9 Mds€ organisé en 3 branches: France Retail sous les enseignes Casino, Monoprix, Franprix, Spar et Vival pour 48 % des ventes, Latin Retail en Amérique latine pour 46 % sous enseignes Assaï, GPA et extra au Brésil, Exito et Libertad en Colombie et, enfin, l’e-commerce pour 6 % sous la marque CDiscount ;

- Modèle d’affaires fondé sur des marques à identités fortes, sur la transformation digitale, sur l’innovation et les partenariats et sur un maillage centré sur les régions les plus dynamiques;

- Capital verrouillé par le holding Rallye (52 % du capital), lui-même filiale de Euris, détenue par Jean-Charles Naouri, président directeur général du conseil d’administration de 13 membres;

- Situation financière toujours tendue avec des capitaux propres de 6,1 Mds€ face à une dette nette ramenée à 4,6 Mds€.

Enjeux

- Stratégie d’innovation dynamique: gestion et monétisation des data au sein de RelevanC, offre de cloud avec ScaleMax / déploiement de l’offre CDiscount à 900000 sites marchands européens et partenariat avec 3 leaders européens de l’e-commerce donnant accès à 230 millions de clients / déploiement de magasins autonomes et applications dédiées selon les marques / digitalisation des plateformes logistiques et de livraison avec Amazon et Ocado;

- Stratégie environnementale: capitalisant surl’expertise photovoltaïque «Green Yellow»avec un pipeline de 809 MWp et sur l’offre de produits bio, en points de vente Casino / visant une réduction d’émissions de CO2 de 18 % en 2025 et de 38 % en 2030 (vs 2015) ;

- Poursuite des gains de parts de marché de Floa Bank, ex-Banque Casino;

- Vers une simplification des actifs latino-américains, débouchant sur une participation directe dans GPA (41 %) et Assai (41 %);

- Après la cession de Leader Price, attente de cessions de 1,7 Md€ pour renforcer le bilan.

- Résultat de l’enquête de l’Autorité des marchés financiers sur les agissements de fonds spéculatifs, notamment Muddy Waters ;

- Expansion de Green Yellow en Europe de l’Est et en Afrique;

- Spéculations récurrentes sur un rapprochement avec Alibaba, Amazon (partenaire opérationnel en France) et sur les intentions du tchèque Kretinski, déjà détenteur de 4% du capital;

- Objectif d’une hausse de l’autofinancement libre;

- Suppression du dividende.