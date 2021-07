Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino : va accélérer son développement digital Cercle Finance • 06/07/2021 à 08:24









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino, Google Cloud et Accenture mettent en place un partenariat stratégique qui permettra d'accélérer le développement digital et technologique du groupe Casino. Cette alliance comporte un volet sur l'activité de distribution B-to-C du groupe Casino, l'objectif est de déployer au sein des enseignes du groupe des solutions digitales innovantes pour enrichir l'expérience client et l'efficience opérationnelle. Sur ses nouvelles activités B-to-B, l'objectif est d'accélérer le développement de RelevanC, filiale du Groupe commercialisant des solutions de data marketing. ' Cette alliance nous permettra d'accélérer sur deux des priorités du groupe Casino : d'une part, poursuivre l'amélioration du service au client via des innovations technologiques comme les applications de l'IA ; d'autre part, accélérer la croissance et la création de valeur de nos activités technologiques dans la data et le software ' déclare Jean-Charles Naouri, Président directeur général du groupe Casino.

Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris 0.00%