CASINO une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027

Avec les fonds levés dans le cadre du nouveau contrat de prêt à terme (Term Loan B) annoncé le 22 mars, la nouvelle obligation servira à rembourser et annuler le prêt à terme (Term Loan B) existant de maturité 2024 du Groupe. Le règlement livraison de ces opérations interviendra dans les prochaines semaines

(AOF) - Dans le cadre de l'opération de refinancement de sa dette annoncée le 22 mars dernier, Casino procède aujourd'hui à l'émission d'une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant cible de 425 millions d'euros. La nouvelle souche obligataire de Casino, Guichard-Perrachon SA inclura les mêmes restrictions de dividendes que celles incluses dans les financements levés depuis novembre 2019. Ainsi, le versement de dividendes ne sera libre qu'à condition que le ratio de levier consolidé du Groupe soit inférieur à 3,5x post-paiement.

