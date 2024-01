Casino : une nouvelle ère après la vente de ses magasins à Auchan et Intermarché

(AOF) - Double actualité pour le groupe Casino ce mercredi. Si le cours de Bourse du distributeur a été suspendu à la demande de la société dans l'attente de la publication d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis, la cession de ses 288 magasins et les stations-services rattachées à ces derniers, à Auchan et Intermarché a été officialisée dans un communiqué. La réalisation des cessions, sur la base d'une valeur d'entreprise comprise entre 1,3 et 1,35 milliard d'euros, interviendra au deuxième trimestre 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Casino était entré en négociations depuis décembre pour céder à ses concurrents Intermarché et Auchan une large part de son parc de super et hypermarchés.

L'enseigne est en passe de céder 98 magasins, plutôt de grande taille, à Auchan, et 190 à Intermarché, lequel devrait ensuite en céder 26 à Carrefour notamment dans les zones où les acquisitions pourraient poser des problèmes de concurrence.

Les accords prévoient un transfert des magasins selon trois vagues successives : au 30 avril 2024, au 31 mai 2024 et au 1er juillet 2024.

Accord sur la reprise des salariés

Les acquéreurs se sont engagés à reprendre l'ensemble des contrats de travail des salariés affectés aux magasins et aux stations-services transférés, et à maintenir à l'égard des salariés affectés aux magasins, les dispositions et avantages résultant du statut collectif Casino pendant une période de 15 mois à compter de la date de réalisation de la cession.

Les accords prévoient par ailleurs que dans le cadre de l'opération, l'activité de l'entrepôt d'Aix-en- Provence soit maintenue pour le compte de Auchan et les contrats de prestations de services logistiques de Montélimar Frais, Corbas Gel et Salon-de-Provence Gel soient transférés au Groupement Les Mousquetaires, garantissant ainsi la pérennité de l'emploi sur ces sites.

Le Groupement Les Mousquetaires a également demandé à son partenaire ID Logistics d'étudier la reprise d'une base supplémentaire dans le Centre-Est.

Endetté à hauteur de plus de six milliards d'euros, Casino, qui regroupe également les enseignes Monoprix ou Franprix, a été placé en procédure de sauvegarde accélérée jusque fin février et a annoncé début janvier avoir obtenu le feu vert de la Commission européenne en vue de la reprise du groupe par un consortium dirigé par l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinsky.