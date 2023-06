Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Casino: une éventuelle participation de Fimalac information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Casino annonce avoir reçu de la société Fimalac une lettre par laquelle elle confirme étudier une éventuelle participation pour un montant de 150 millions d'euros à la proposition de renforcement des fonds propres de EP Global Commerce a.s.



Cette annonce est faite dans le prolongement du communiqué de presse du 24 avril dernier.





Valeurs associées CASINO GUICHARD PERRACHON Euronext Paris +21.02%